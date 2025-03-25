Став справжнім геймченджером на морі: як працює дрон, інформація про місії якого засекречена

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про роботу секретного дрона "Катран". Цей дрон здатний знищувати цілі в морі, на землі та в повітрі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Федорова в телеграмі.

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Дрон "Катран"

Дрон "Катран" від учасників Brave1 знищує цілі в морі, на землі та в повітрі. Михайло Федоров зазначив, що дані про операції з участю дроном "Катран" засекречені.

"Катран" – високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі,

– вказав Федоров.

За словами міністра, дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю.

Він також спокійно може долати відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції.

Окрім того, дрон "Катран" багатофункціональний – ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі. Для нього не треба окремий РЕБ, він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.

Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни. Пишаюсь українськими розробниками з кластера Brave1 – ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу,

– резюмував міністр цифрової трансформації.

Федоров також показав коротке відео з візуалізацією дрона.

Візуалізація дрона "Катран": дивіться відео