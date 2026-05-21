Коли детонатор не спрацював: як українські дрони-перехоплювачі збивають російські "Ланцети"

Українські дрони-перехоплювачі вже стали серйозною загрозою для російських безпілотників у небі. Військові розповіли, як саме працює механіка такого перехоплення та як одного разу "Ланцет" довелося збивати тараном через несправний детонатор.

Про це йдеться у репортажі 24 Каналу "Місія "Закрити небо"․ Як бійці 66-ї бригади працюють з дронами-перехоплювачами і знищують російські БпЛА".

До теми Ждуни на трасі та в полях: військові 30 ОМБр розповіли, як полюють на російські дрони-засідки

Як українські військові знищують російські "Ланцети" перехоплювачами?

За час повномасштабної війни українські військові не раз доводили, що здатні швидко адаптуватися до нових викликів та вигадувати нестандартні способи боротьби з ворогом. Одним із таких рішень стали дрони-перехоплювачі, які сьогодні використовують для знищення російських безпілотників просто в повітрі.

Механіка роботи такого перехоплювача доволі проста, але потребує максимальної точності від оператора. Коли дрон наближається до ворожої цілі, військовий активує детонатор, після чого за кілька секунд вибухає бойова частина самого перехоплювача. У результаті вибуховою хвилею та уламками уражається російський БпЛА.

Коли я виявляю ціль, я підлаштовуюсь під її швидкість й оперативно заходжу або на хвіст, або зверху. Тут залежить від цілі. Заходжу і детоную свій борт, відповідно відбувається детонація ворожого БпЛА,

– пояснив командир відділення зенітно-ракетного дивізіону 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго з позивним "Шум".



Робота екіпажу перехоплювачів / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Утім, навіть у таких операціях трапляються непередбачувані ситуації. Один із найяскравіших випадків у батареї перехоплювачів стався під час першого ж бойового відпрацювання "Шума".

Тоді на радарі помітили російський "Ланцет" – небезпечний ударний дрон, який вважається складною ціллю для перехоплення. Український екіпаж запустив свій борт, оператор вивів його на ціль та активував детонатор. Але вибуху не сталося.



Характеристики російського дрона "Ланцет" / Інфографіка 24 Каналу

Здавалося, місія провалена, однак "Шум" вирішив не відступати й атакував російський безпілотник просто тараном. Під час зіткнення перехоплювач усе ж здетонував.

Він пішов у піке і вибухнув уже на землі, але не в населеному пункті. Усе пройшло успішно,

– пригадав військовий.

Як "Ланцета" збивали на таран: дивіться відео

Саме так перше "бойове хрещення" дронів-перехоплювачів стало одним із найбільш пам'ятних епізодів для українських захисників.

Як зараз працюють російські "Ланцети" в Україні?

Військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що російські дрони типу "Ланцет" почали функціонувати в режимі повного радіомовчання, щоб ускладнити їхню ідентифікацію. Ці безпілотники інтегрують автономні елементи наведення, використовуючи штучний інтелект і технології Nvidia.

Також "Флеш" називав ціни російських безпілотників типу "Ланцет". Зокрема, за 40 000 доларів США Росія, зокрема "Зала Аеро", виготовляє дрон типу "Ланцет Х-52", а за "Ланцет Х-51" – за 68 000 доларів США. Останній дрон має покращені модифікації, аніж перший.