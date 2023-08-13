Компанія Rheinmetall поставить Україні новий супердрон, – ЗМІ
Джерело:Bild
Німецька компанія Rheinmetall ухвалила рішення передати Україні свій новий супердрон. Мовиться про безпілотну систему Luna New Generation.
Остання потрібна для повітряної розвідки. Luna New Generation (NG) є найсучаснішим розвідувальним безпілотником.
Дивіться також Ремонтуватимуть на будь-якому підприємстві: спростили імпорт компонентів до військової техніки
Що відомо про передачу нової техніки Україні
Видання, посилаючись на власні джерела, зазначило – цей "пакет безпілотників" складатиметься з наземної станції управління з:
- декількома дронами;
- стартовою катапультою;
- військовими вантажівками.
Безпілотна система Luna від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, яка перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Цю систему безпілотників можна використовувати як розвідувальну систему, забезпечувати мережу LTE та перехоплювати або глушити ворожі комунікації,
– заявили журналісти.
Вони пояснили, що "NG" значить "нове покоління" дрона Luna. Натомість інші моделі безпілотників вже поставлені в Україну зі складів Бундесверу.
Одна з версій цього дрону зможе нести озброєння, проте Україні передадуть варіант, який немає такої функції.
"Бундесвер також має отримати ударні безпілотники. Але правила використання ударних безпілотників повинні бути розроблені федеральним урядом і ухвалені Комітетом оборони та Комітетом закордонних справ. І поки ці рішення не будуть, війська не можуть отримати або використовувати ударні безпілотники", – пояснили журналісти.
За їхніми даними, новий дрон Україна отримає до кінця 2023 року.
Що відомо про новий дрон Luna New Generation
- Безпілотник Luna New Generation може забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок. Дрон може розвивати максимальну висоту польоту 5000 метрів із дальністю розвідки на декілька сотень кілометрів.
- Luna New Generation має легку та міцну конструкцію фюзеляжу з CFRP (з пластику, армованого вуглецевим волокном). Тож може літати понад 12 год, передавати дані на понад 100 кілометрів, забезпечувати просторове охоплення на понад 30 тисяч кілометрів квадратних.
- У польоті Luna New Generation має низькі акустичні, теплові та радіолокаційні сигнатури.