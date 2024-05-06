Україна застосувала морські дрони із зенітними ракетами для знищення катера в Криму, – ЗМІ

Під час ураження російського швидкісного катера на українському морському дроні помітили нову особливість. Цей надводний апарат містив на собі зенітні ракети.

Як раніше з'ясувалося, це був український морський дрон Magura V5. Ймовірно, він отримав нову модернізацію, щоб ефективніше вражати ворожі цілі.

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На дроні Magura V5 помітили зенітні ракети

Російські ЗМІ оприлюднили відео, на якому видно, як український морський дрон виконує маневри, щоб ухилитись від вогню з російського гелікоптера Ка-29. На кадрах журналісти помітили на морському дроні надбудову, що за своїми контурами нагадує радянську зенітну ракету Р-73.



Морський український дрон, яким уразили катер росіян, містив зенітні установки / Фото "Мілітарного"

Що відомо про ракету Р-73 Р-73 – це авіаційна ракета ближнього радіуса класу "повітря – повітря". Однак її можна запускати і з наземних установок. Для її наведення не потрібний радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення.

Цю ракету на борту безпілотника можна відрізнити від аналогічної, але більш ранньої Р-60 за специфічною формою хвостового оперення.

У світі існує багато операторів цього типу керованих ракет. Крім того, велика кількість авіаційних ракет перебуває на озброєнні Повітряних Сил ЗС України, а виготовлені вони були у 1980-х роках.

Журналісти "Мілітарного" помітили, що пускова установка має спрямовувальні для двох ракет. З високою ймовірністю, вона стабілізована для компенсації морської качки та є поворотною. Ймовірно, для захоплення цілі використовується головка самонаведення самої ракети.

Росіяни також оприлюднили фотографію, зроблену з гелікоптера, на якій видно, що одна ракета явно відсутня. Безпілотник, про який мовиться, нібито намагався запустити ракету по російському вертольоту Мі-8, але не зміг влучити.

На кадрах також видно, що носієм ракет став модернізований безпілотник Magura V5. Варто зауважити, що російським військовим вдалося завдати критичних уражень дронові на відео, внаслідок чого відбувся потужний вибух.



Росіянам вдалося поцілити український дрон 6 травня у Чорному морі / Фото "Мілітарного"

Враховуючи це, журналісти зробили висновок, що "зенітні морські дрони" продовжують нести бойову частину та можуть уражати кораблі противника.