Найефективніший морський дрон: скільки ворожих кораблів знищив Magura V5
На ситуацію у Чорнорському регіоні значно впливають морські дрони. Так, безпілотником Magura V5 вражено понад 14 ворожих військових кораблів.
За попередньою інформацією, 8 кораблів Росії було повністю знищено. Про це йдеться у результатах досліджень польських науковців.
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Magura V5 – найрезультативніший морський БпЛА
За результатами досліджень, дрон Magura V5 виявився найбільш ефективним за увесь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Варто відзначити, що він є першим безпілотником, який має підтверджені знищені цілі. Воєнна розвідка України вказує на такі:
- розвідувальний корабель "Иван Хурс" (пошкоджено в травні 2024 року);
- патрульний корабель "Сергей Котов" (пошкоджено двічі у липні та вересні 2023 року);
- десантний катер "Д-144 Серна" (потоплено у листопаді 2023 року);
- десантний катер "Д-295 Акула" (потоплено у листопаді 2023 року);
- ракетний катер "Ивановец" (потоплено у лютому 2024 року);
- десантний корабель "Цезарь Куников" (потоплено у лютого 2024 року);
- патрульний корабель "Сергей Котов" (потоплено у березні 2024 року);
- два швидкісних катери спеціального призначення "РИФ-75" (знищено у травні 2024 року).
Які дрони ще виоокремили дослідники
Експерти звернули увагу і на безпілотники: "Микола", "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150" та "Марічка". За відкритими даними, їх результативність в рази менша ніж в Magura V5. Але при цьому зазнали руйнувань понад 20 одиниць ворожого флоту.
Раніше стало відомо, що Росія завдала удар по іноземному судну в Одещині. Внаслідок цього загинуло дві людини.