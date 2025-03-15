Дрон-носій інших FPV-дронів: новітні українські розробки показали себе під час атаки на Москву

Голова мінцифри Михайло Федоров повідомив про створення в Україні безпілотника, що здатний переносити на собі до шести FPV-дронів та працювати як ретранслятор для зв’язку між оператором і БпЛА. Також аналогічний "Злива" бра участь в атаці на Москву.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, як розробки українських спеціалістів дозволяють нарощувати можливості України в ураженні об'єктів в глибіні російської території. До слова, Москву та інші регіони Росії 11 березня атакувало понад 300 дронів.

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Є у декількох версіях

Криволап зазначив, що під час атаки на Москву 11 березня, зокрема на Московський НПЗ, росіяни помітили використання літака-носія БпЛА UJ-22 Airborne українського виробництва. Він мав на своєму борту кілька дронів UJ-31 "Злива".

У нас такі системи, коли дрон є носієм інших дронів, є в літаковій версії, є у версії на коптерах, октокоптерах тощо. Також є подібні морські дрони,

– підкреслив авіаексперт.

БпЛА-камікадзе UJ-31 "Злива" Цей дрон повітряного базування використовує у якості літака-носія БпЛА UJ-22 Airborne. Він здатний доставити UJ-31 "Злива" на відстань 150 – 200 кілометрів від точки зльоту. Також Airborne може здійснювати запуск "Зливи" та бути літаком-ретранслятором для забезпечення стійкого зв’язку між дронами-камікадзе та наземною станцією управлінні до моменту ураження цілі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповідав, за словами авіаційного експерта, про версію з використанням коптера. Він злітає приблизно на 10 – 15 кілометрів і очікує отримання команди на ураження. Після того, як команда надходить, він випускає FPV-дрони, які оператор вже доводить до цілі.

Це плече, на якому можна дістати і завдати ураження досить серйозною бойовою частиною, збільшується фактично у два рази. Тому що ця дрономатка є ретранслятором і вона забезпечує не тільки транспортування FPV-дронів, але і їхній зв'язок з оператором FPV,

– пояснив Костянтин Криволап.

Також питання створення killzone, яка постійно збільшується, буде вирішуватися зокрема за допомогою таких дрономаток, які нарощують можливості ураження українськими FPV-дронами.

Зазначимо, що за даними російського телеграм-каналу, Україні вперше застосувала БпЛА UJ-31 "Злива" для атаки на Москву та область. Ці дрони намагалися атакувати нафтобазу "Ока-центр" в Серпухові. Уламки дрона впали на території цієї нафтобази.

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