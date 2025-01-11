Як працює дрон на оптоволокні та чому це серйозна проблема

Російські окупанти почали використовувати на фронті дрони з оптоволокном. Те ж саме вже роблять і Сили оборони України. Але поки немає конкретного рішення, як протидіяти таким безпілотникам.

Про це 24 Каналу розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, зауваживши, що дрон з оптоволокном – це фактично такий самий FPV-дрон. Але він має певні особливості.

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Чим вони небезпечні

Як наголосив військовий, на дронах з оптоволокном немає радіоканалу управління. На ньому розміщена велика котушка, на якій намотано, умовно, 10 кілометрів оптоволоконного кабелю. Він летить – і за ним все це розмотується.

На такий дрон не будуть діяти засоби РЕБ. Картинка та канал управління проходить через оптоволокно. І це створює реальні проблеми як для наших захисників, так і для російських окупантів. Адже усі використовують ці дрони.

Такі дрони полюють на нашу дорогу техніку. Вони можуть залітати в глибокий ліс. Там сигнал не буде втрачатися, адже він йде через оптоволокно. Вже також говорили, що на ці дрони не діє РЕБ. Наразі йдуть пошуки оптимальних рішень, які можна буде легко масштабувати, щоб протидіяти таким загрозам,

– сказав військовий.

Наразі найпростіші рішення – ставити сітки та захисний бампер на техніку, щоб мінімізувати шкоду. Але пошук оптимальних рішень триває.

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів про дрони на оптоволокні. Він переконаний, що такі безпілотники будуть важливою складовою озброєння Сил оборони України вже у 2025 році.