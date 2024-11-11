Росія планує почати серійне виробництво "навчально-бойового" FPV-дрона "Пиранья-5"

Росія планує серійне виробництво дронів "Пиранья-5" для навчання операторів та використання на полі бою. Ця розробка передусім дозволить ворогу закривати прогалини у постачанні дронів до навчальних центрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Experess. Зазначається, що цей дрон має 12 сантиметрів у діаметрі і може розвивати швидкість до 220 кілометрів на годину.

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Що відомо про дрон "Пиранья-5"

В Росії заявили, що симбірске конструкторське бюро "Пиранья" створило FPV-дрон "Пиранья-5", який позиціюється як "навчально-бойовий". За словами аналітиків, цей безпілотник ворог використовуватиме як "літаючу парту" для підготовки операторів FPV-дронів.

Зазначається, що в країні-агресорці вже стартувало серійне виробництво цих дронів.

Концепція такого невеликого універсального дрона цілком зрозуміла – ворог хоче отримати простий та масовий FPV-дрон (та, ймовірно, недорогий), який дозволить закривати прогалини у постачанні дронів до навчальних центрів,

– йдеться в матеріалі Defense Experess.

Самі росіяни стверджують, що "Пиранья-5" обладнаний усім необхідним для навчання, пришвидшення процесів та полегшення переходу на інші платформи.

Відомо, що цей дрон має невеликі габарити. Водночас, за словами росіян, безпілотник може підіймати корисне навантаження до 1 кілограма і мати достатньо батарей на борту, щоб використовувати під час штурмів у радіусі 1 – 3 кілометрів від піхотинців.