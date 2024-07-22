Російський завод планує виготовляти аналоги іранського дрона Qasef, – Defense Express

Російське підприємство "Завод Сигнал" в Ульяновську запатентувало новий безпілотник. Цікавим є те, що він ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

У виданні заявляють, що Qasef має переваги у дальності польоту та потужності бойової частини порівняно з російським "Ланцетом". Раніше подібні дрони були помічені у єменських хуситів, підтримуваних Іраном.

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Що відомо про новий дрон Росії

На початку 2024 року стало відомо, що "Завод Сигнал" планує розпочати виробництво дронів із залученням школярів та студентів. Тип безпілотника залишався невідомим до тепер.

У виданні зазначають, що російський завод знаходиться неподалік річки Волга, що забезпечує зручну логістику для доставки запчастин.

За інформацією журналістів, дрон Qasef має такі характеристики:

стартова маса 85 кілограмів;

бойова частина 30 кілограмів;

довжина фюзеляжу 2,88 метра;

розмах крила 3,25 метра;

дальність польоту до 100 кілометрів.

У виданні зазначають, що Qasef є покращеною версією російського дрона-камікадзе "Ланцет", перевершуючи його в дальності польоту та потужності бойової частини.