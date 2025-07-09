Вже давно не "Шахеди": як Росія модернізувала іранські дрони і до чого тут Китай

Росія тісно співпрацювала з Іраном для початку власного виробництва "Шахедів". Втім уже зараз Кремль не потребує ані іранських технологій, ані допомоги для того, аби виробляти смертоносні дрони-камікадзе.

Росіяни не лише перейняли знання Ірану, але й суттєво їх покращили у кількох аспектах. Детальніше про модернізацію "Шахедів" у розмові з 24 Каналом розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Іран більше не має стосунку до "Шахедів" у Росії

Західні ЗМІ попередили про нову загрозу від Росії. Вже невдовзі Росія зможе випускати по Україні по тисячі "Шахедів". Однак окупанти не лише наростили темпи виробництва цих дронів, але й значно їх модернізували.

Це не "Шахеди", це – "Герані". "Шахед" – це іранський БпЛА, про поставку яких Росія домовилась ще до 2022 року. Вони отримали близько 2000 тисяч дронів, а після закінчення контракту Іран допоміг росіянам запустити завод. Але здебільшого, що в "Шахеді", що в "Герані" – запчастини китайського виробництва,

– наголосив Роман Світан.

До слова, це нещодавно підтвердили і в Головному управлінні розвідки. За даними ГУР, "Шахед" на 65% складається з китайської електроніки. Цікаво, що ці компоненти вперше витіснили американські за кількістю. Саме через те удари Ізраїлю по іранських заводах з виробництва "Шахедів" жодним чином не принесли й не принесуть Україні якогось відчутного полегшення.

Росія давно створила власний аналог іранських дронів, а головним постачальником для неї є Китай.

"Уже давно це "Герань-2" або ж "Герань-3". Йде певний ріст по потужності двигуна, тепер він реактивний. Можна стверджувати, що це еволюція "Шахедів" у "Герань", а тепер і в "Соняшник 200" – його китайську версію. Довгий шлях модернізації пройшов вдало з погляду аеродинаміки, стійкості та керованості", – зазначив військовий експерт.

Дрон-камікадзе Sunflower 200

Ще у 2023 році з'явилась інформація, що у Китаї пройшло випробування дрона-камікадзе. Sunflower 200 (або "Соняшник 200"), є аналогом іранського Shahed-136, але з покращеними характеристиками. Він був представлений на виставці "Армія-2023" у Росії. Його дальність польоту досягає до 2000 кілометрів, а бойова частина може мати вагу до 40 кілограмів. Дрон призначений для ураження стаціонарних цілей на великій відстані та є відносно недорогим барражувальним боєприпасом.

Найбільша його відмінність від "Шахеда" у тому, що у "Соняшника-200" є інтелектуальний блок наведення. Shahed-136 — це псевдоракета (під час запуску дрона задають набір координат цілі), а не справжній боєприпас для баражування, здатний змінювати мету або шукати об'єкти на землі. "Соняшник-200" ж оснащений камерами денного і тепловізійного спостереження, а також системою машинного навчання, яка дає йому змогу знаходити конкретну ціль.

Росія постійно вдосконалює "Герані", тож вони стають все небезпечнішими, як і через точність, так і через збільшення бойової частини. Необхідно шукати нові шляхи протидії російським дронам. Наприклад, масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, про що вже заявив Володимир Зеленський. За словами президента, вони вже довели свою ефективність