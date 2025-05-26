На посольство Росії у Швеції скинули фарбу з дрона: Москва пригрозила і заявила про "цинізм"

Невідомі з дрона скинули фарбу на територію російського посольства у Швеції. За цю витівку Москва погрожує надіслати ноту протесту.

Речниця російського МЗС Марія Захарова ще й обурено взялася вимагати від Швеції "приборкати своїх ультрас". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росія закликала "суворо дотримуватися" Віденської конвенції

Місткість із фарбою впала з дрона просто на майданчик перед головним входом до посольства. Там скаржаться, що подібні напади тривають уже понад рік, останній з яких був у листопаді 2024 року, а у січні 2025 чоловік намагався прорватися в російське посольство на автомобілі.

Росіяни скаржаться, що неодноразово закликали поліцію та МЗС Швеції припинити ці "атаки", але безуспішно. Тож цього разу вирішили усю відповідальність за випадок покласти на шведську владу.

25 травня близько 3:40 ранку посольство Росії у Швеції зазнало чергового нападу з використанням дрона. Пролетівши над територією диппредставництва, безпілотник скинув місткість із фарбою на майданчик перед головним входом. Особливий цинізм інциденту надає те, що операторами дрона була використана скляна місткість, яка при скиданні з висоти здатна завдати важких каліцтв людям. Відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів лежатиме на шведській владі,

– йдеться у заяві росіян.

А речниця МЗС Захарова поспішила додати, що Швеція "зобов'язана приборкати своїх ультрас", взяти цю ситуацію під контроль і "суворо дотримуватися" Віденської конвенції.

Хоча сама Росія, як відомо, не збирається поважати жодні міжнародні договори.