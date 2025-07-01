Поблизу Вільнюса зафіксували БпЛА невідомого типу: він летів з Білорусі

Литва повідомила про порушення свого повітряного простору безпілотником, який імовірно залетів з Білорусі. Вранці 28 липня його помітили неподалік Вільнюса.

Про це пише 24 Канал з посиланням на LRT.

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Який дрон летів над Литвою?

У Литві зафіксували, що повітряний простір країни порушив безпілотник невстановленого типу. Згідно з попередніми оцінками, дрон залетів із території Білорусі. Востаннє його бачили в районі Вільнюса.

БпЛА залетів з Білорусі у повітряний простір Литви: дивіться відео

Інформацію про дрон литовські правоохоронці почали отримувати зранку в понеділок, 28 липня. За словами представника Національного центру кризових ситуацій Даріуса Бути, апарат бачили на висоті близько 200 метрів.

У соцмережах очевидці пишуть, що чули характерний гул, подібний до "Шахеда" або "Гербери". Точний тип дрона ще не встановлено. Людей закликали повідомляти про нові появи БпЛА та не підходити до нього, якщо той впаде.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне повідомила виданню, що інцидент обговорять на зустрічі з президентом і розглянуть подальші кроки для посилення захисту повітряного простору.

Нагадаємо, 10 липня у Литві впав дрон "Гербера", який залетів із території Білорусі. Тоді Повітряні сили привели винищувачі НАТО в бойову готовність.