Люди просто їхали на роботу: Росія вдарила по Київщині, на дорозі горять авто, є загиблі

Російський безпілотник 20 жовтня атакував Київщину. Внаслідок удару зайнялися автомобілі, попередньо є загиблі та постраждалі.

Про наслідки чергового ворожого удару повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку?

Удар припав на Фастівський район. Внаслідок атаки ворожого безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги Київ – Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торгівельних центрів. На місці виникла пожежа автомобілів.

Удар по Київщині: дивіться відео

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений.

Наслідки атаки / Київська обласна прокуратура

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та бути пильними.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася виробничо-складська будівля в одній із громад Обухівського району.

Унаслідок атаки споруда зазнала значних руйнувань, також виникла сильна пожежа. На жаль, загинули троє людей – чоловік і дві жінки. Ще шестеро людей дістали поранення.

На місце події прибули рятувальники та інші екстрені служби. Фахівці ДСНС ліквідували пожежу, після чого почали обстежувати приміщення та розбирати завали. На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям.