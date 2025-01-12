Нищать не лише техніку, а й піхоту: український дрон "Вінчестер" відкрив вогонь по окупанту

Україна створила безпілотники, оснащені дробовиками. Головне їхнє призначення – протидіяти російським дронам. Однак нині вони змінили тактику й нищать не лише техніку, а й ворожий особовий склад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes та аналітика Девіда Акса.

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Українські дрони "Вінчестер" змінили тактику

Аналітик Девід Акс проаналізував відео українських захисників, яке з'явилося у мережі у суботу, 11 січня. На ньому один із дронів "Вінчестер" виконує бойове завдання – відстежує та знищує російський безпілотник. Під час операції оператор дрона також скористався можливістю й атакував ворожого піхотинця.

На опублікованих кадрах видно, що "Вінчестер" збиває 3 ворожих БпЛА, а після – відкриває вогонь по окупанту.

"Вінчестер" збив дрони й відкрив вогонь по окупанту: дивіться відео

Аналітик Forbes зауважив, що поки складно сказати, чи це свідчить про зміну тактики використання українських безпілотників. Втім, це підкреслює ефективність FPV-дронів зі зброєю.

Більшість FPV-дронів є одноразовими, адже знищують ціль разом із собою. Проте "Вінчестер", оснащений рушницями, є багаторазовим. Він здатен завдавати ударів кілька разів, перш ніж самоліквідується чи буде збитим,

– наголосив аналітик.

Разом з тим, Акс додає, що такі дрони все ж мають недолік. Так, рушниці найбільш ефективні на близькій відстані через розсіювання пострілів. За його словами, щоб ліквідувати ворога, безпілотник повинен підлетіти ближче, але на такій відстані він може стати вразливим для зброї противника.