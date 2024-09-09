У НАТО не знають, чи навмисно дрон росіян впав у Латвії, однак кажуть, що такі дії "небезпечні"

Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла розповіла, що Альянс не знає, чи навмисне російський безпілотник впав у Латвії. Проте пояснила, що такі дії вважають небезпечними.

Офіційний представник НАТО Фара Дахлалла заявила, що такий вчинок є безвідповідальним. У Латвії заявили, що 7 вересня російський військовий дрон розбився на їхній території.

Дивіться також Бояться: в одній з країн ЄС рівень підтримки українців різко знизився

Що кажуть в НАТО

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними,

– сказала Фара Дахлалла.

Вона також пригадала, що Північноатлантичний альянс, відповідаючи на війну Росії, значно збільшив свою присутність на Східному фланзі, зокрема – в Румунії та Латвії.

Дивіться також Буданов сказав, чи є загроза російського наступу на країни Балтії, поки триває війна в Україні

До речі, ЗМІ написали, що дрон впав у Латвії орієнтовно за 70 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Аналітики припускають, що це був "Шахед", який з Білорусі продовжив рух на північ у бік Латвії. Дрон розбився у районі латвійського міста Резекне.