На п’ятий день пошуків, 1 серпня, в Литві знайшли безпілотний літальний апарат. Саме цей дрон 28 липня порушив повітряний простір країни з території Білорусі.

Його виявили на полігоні Гайжюнай в Йонавському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Дивіться також Дрон міг мати бойову частину: військовослужбовець пояснив, навіщо Росія запустила його по Литві

Що відомо про пошуки безпілотника у Литві?

Виявлення дрона підтвердила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне. Вона додала, що більш детальну інформацію нададуть найближчим часом.

На місце події виїхали військові слідчі та сапери. За попередніми даними, знайдений БпЛА схожий на російський дрон типу "Шахед".

Нагадаємо, що інформацію про дрон литовські правоохоронці почали отримувати зранку в понеділок, 28 липня. За словами представника Національного центру кризових ситуацій Даріуса Бути, апарат бачили на висоті близько 200 метрів.

У соцмережах очевидці писали, що чули характерний гул, подібний до "Шахеда" або "Гербери". Тоді Шакалієне припустила, що дрон біля Вільнюса міг опинитися через українську РЕБ.

Вона додала, що з одного боку, дуже добре, що українська оборона вміє дезорієнтувати дрони, які летять до України. Проте зазначила, що потім ці безпілотники з "випаленими мізками" можуть летіти будь-куди та спричинити якісь наслідки.