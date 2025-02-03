На заводі в Астрахані палає пожежа: яскраві кадри з місця події

У Росії дрони атакували черговий важливий об'єкт. цього разу під ударом опинився Астраханський газопереробний завод.

У Росії дрони уразили Астраханський газопереробний завод. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Завод палає

Зранку 3 лютого стало відомо про атаку дронів на Астраханський газопереробний завод. У мережі почали ширитись відео із кадрами пожежі. На заводі масштабне займання. Вогонь охопив значну територію.

На заводі в Астрахані спалахнула пожежа: дивіться відео

У ЦПД пояснили, що це – один із ключових об'єктів російської енергосистеми. Завод важливий для фінансування оборонної сфери Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування. Цей удар вплине також на спроможності російського ВПК.

Пожежа доволі масштабна: дивіться відео

Через займання складається враження, що горить навіть небо. У Росії видався неспокійний ранок. На місці працюють пожежники, однак жодних деталей про локалізацію пожежі не оприлюднювали.