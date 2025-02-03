УКР РУС
3 лютого 2025, 08:23
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На заводі в Астрахані палає пожежа: яскраві кадри з місця події

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Дрони атакували Астраханський газопереробний завод у Росії, спричинивши масштабну пожежу.
  • Завод є важливим об'єктом російської енергосистеми, що впливає на фінансування оборонної сфери.
  • На місці працюють пожежники, але деталей про локалізацію пожежі поки не повідомляють.

У Росії дрони атакували черговий важливий об'єкт. цього разу під ударом опинився Астраханський газопереробний завод.

У Росії дрони уразили Астраханський газопереробний завод. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали. 

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Завод палає

Зранку 3 лютого стало відомо про атаку дронів на Астраханський газопереробний завод. У мережі почали ширитись відео із кадрами пожежі. На заводі масштабне займання. Вогонь охопив значну територію. 

На заводі в Астрахані спалахнула пожежа: дивіться відео

У ЦПД пояснили, що це – один із ключових об'єктів російської енергосистеми. Завод важливий для фінансування оборонної сфери Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування. Цей удар вплине також на спроможності російського ВПК.

Пожежа доволі  масштабна: дивіться відео

Через займання складається враження, що горить навіть небо. У Росії видався неспокійний ранок. На місці працюють пожежники, однак жодних деталей про локалізацію пожежі не оприлюднювали. 