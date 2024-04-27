Як росіяни використовують аеродром "Кущевська": експерт з авіації сказав, чим він важливий

У ніч проти 27 квітня Україна атакувала військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї. Там могли розміщуватися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Експерт з авіації Валерій Романенко в етері 24 Каналу розповів, як росіяни використовують летовище. До слова, у мережі з'явилося відео наслідків удару по базі.

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Що могли пошкодити

Як зазначив авіаційний експерт, на військовому аеродромі "Кущевська" дислокується 195 навчальна авіабаза, яка раніше була 797 навчальним авіаційним полком. Там росіяни готують як власних пілотів, так і іноземних. Наприклад, на цьому летовищі навчали іранських льотчиків на літаках Як-130. Вони, цілком імовірно, могли зазнати ушкоджень.

Авіабаза розташована за понад 250 кілометрів від російсько-української лінії фронту.

Також у "Кущевську" муштрували російських пілотів користуватися УМПК з бомбами ФАБ-1500 та більших калібрів. Цей аеродром слугував пунктом бойової підготовки льотчиків для завдання ударів КАБами. Відповідно там є склад з керованими авіабомбами. Переважно росіяни використовували калібри 100 та 500 зразка 1954 року, які мають погану аеродинаміку. На оприлюднених фото з летовища можна побачити залишки носових обтічників фугасних бомб з крилатими модулями.

При ударі по цьому складу видно, що знищено багато універсальних модулів планування і корекцій, які росіяни використовують для скидання КАБів по наших Сухопутних військах. Воїнам на передовій якийсь час буде легше від знищення цього складу боєприпасів, менше попаде по них,

– сказав Романенко.

Які літаки могли бути на летовищі

Валерій Романенко розповів, що на аеродромі "Кущевська" розміщуються Су-27 та навчальні літаки Як-130, Л-39, МіГ-29. З огляду на підготовку іноземних пілотів, перелік суден може бути ширшим.

Якщо вдалося знищити деякі УМПК, які скидають з Су-34, то "Кущевська" може бути запасним або оперативним летовищем для 559 бомбардувального полку з міста Морозовськ.

Також там може дислокуватися ескадрилья бомбардувального полку з Челябінської області, підрозділи якої перекидали для участі у війні проти України.

Трохи північніше, у Коренівську, розміщена 77 російська зенітна ракетна бригада, яка мала прикривати цей аеродром і взагалі Краснодарський край, але не впоралася з цим завданням,

– констатував експерт з авіації.

Удар по аеродрому "Кущевська"