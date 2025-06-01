FPV-дрони з фур нищать авіацію Росії: унікальні відео операції "Павутина"

У неділю, 1 червня, СБУ реалізувала унікальну операцію зі знищення російської стратегічної операції. Українські дрони атакували низку аеродромів ворога.

На опублікованих відео видно палаючу стратавіацію противника і звук рою FPV-дронів. Що зараз відбувається на російських авіабазах, передає 24 Канал.

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Кадри атаки на аеродроми стратегічної авіації Росії

Так, унікальна операція СБУ зі знищення російської стратегічної авіації отримала назву "Павутина". Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Є інформація і про атаку на "Енгельс".

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Росіяни скиглять, що аеродроми атакували FPV-дронами, які вилітали з фур, припаркованих поряд. Згодом у мережі показали кілька відео, на яких справді українські дрони вилітали з вантажівки. Пишуть, що автомобіль самоліквідувався.

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Для розуміння: один FPV-дрон коштує приблизно 600 доларів, тоді як модернізований російський літак Ту-95МС – від 100 мільйонів доларів. Тобто це більш ніж 100 тисяч-кратний розрив у вартості.

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У ЦПД зауважили, що під ударом опинилися саме ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України.