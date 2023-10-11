Дрони атакували сховище з паливом на Брянщині: російська влада звинувачує "київський режим"

Сьогодні, 11 жовтня, вночі Брянську область Росії атакували безпілотники. Принаймні про це бідкаються у Росії. Там кажуть, що до "атаки" причетна Україна.

У російському міноборони заявили, що їх війська нібито перехопили два безпілотники над територією Брянської області. Також на атаку скаржився губернатор області Олександр Богомаз.

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Зокрема, Олександр Богомаз стверджує, що під ударом перебували об'єкти на території Суражського району.

Традиційно, там запевнили, що постраждалих та руйнувань буцімто немає. Однак, як додав губернатор Брянської області, на місці працюють оперативні та екстрені служби.

А в оборонному ворожому відомстві звинуватили у неспокої своїх громадян "київський режим".

"Протягом ночі 11 жовтня припинено дві спроби київського режиму здійснити терористичні атаки БПЛА літакового типу на території Російської Федерації", – йшлося в повідомленні.

Що могло статись

Російський телеграм-канал Shot писав, що в Брянській області було атаковане БПЛА сховище з паливом. Це сталося близько 12 годин ночі в селищі Лісове Суражського району, що за 70 кілометрів від державного кордону.

Зазначали, що безпілотник летів на висоті 60 метрів, його нібито збили зі стрілецької зброї із застосуванням антидронової рушниці.

"Посаджений за допомогою РЕБ безпілотник впав у поле і вибухнув", – повідомили росіяни.

Додали, що другий дрон намагався атакувати той самий об'єкт, проте був збитий, його уламки впали на одну з порожніх цистерн.

Дрони над Брянськом

Брянська область вже кілька днів жила без падінь безпілотників. Востаннє російська ППО ловила дрони в цьому регіоні в четвер, 5 жовтня. А 3 жовтня невідомий безпілотник буцімто приземлили над Стародубським муніципальним округом.

До слова, не лише дронів бояться росіяни у Брянську. 29 вересня у росЗМІ повідомили про нібито спроби українських диверсантів на БМП прорватися на територію області. Зазначили, що прикордонники Росії нібито помітили диверсантів у лісосмузі біля річки Снов біля селища Луговий Климовського району.