Де розташована Казань, яку атакують дронами і яка відстань від України: показуємо на карті

Невідомі безпілотники вранці 3 вересня долетіли до міста Казань у російському Татарстані. Цікавим є те, що дронам вдалося подолати відстань у понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Через ранкову атаку БпЛА в місцевому аеропорту було припинено роботу. 24 Канал показує, де розташоване місто Казань на карті.

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Де розташована Казань

Російські ЗМІ повідомляють, що станом на 8 ранку атака дронів може все ще тривати. Водночас у Росавіації підтвердили тимчасові обмеження на роботу аеропорту.

Також затримані рейси на виліт і приліт, проте термін затримки невідомий. За повідомленнями, станом на 8:20 дрони долетіли до Казані.

Цікаво, що російське місто Казань у Татарстані знаходиться більш ніж за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Те, що безпілотники могли досягти цього віддаленого регіону, багато говорить про стан захисту російських міст засобами протиповітряної оборони.

Де розташована Казань: дивіться на карті

Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня росіяни також бідкалися на "масовану атаку" невідомими безпілотниками. Їх зафіксували у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.