Вночі дрони атакували Київщину: які наслідки обстрілу

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, ворог атакував Київську область дронами.

️Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки на Київщину. За його словами, тривогу оголошували двічі.

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Влучань немає

В області працювали сили протиповітряної оборони. Наші оборонці неба збили кілька повітряних цілей.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні,

– мовиться в повідомленні.

Водночас внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту сталося займання лісової підстилки. Пожежу вдалося ліквідувати.

Наслідки продовжують фіксувати.

Вночі проти 14 серпня Повітряні сили збили 17 ударних безпілотних апаратів. Також окупанти атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Ворог влучив в інфраструктурний об'єкт.

Про наслідки чергової атаки агресора розповів голова ОВА. На щастя, минулося без жертв.