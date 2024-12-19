Дрони атакували Київщину: в регіоні працювали сили ППО

Ввечері в четвер, 19 грудня, російські безпілотники вкотре атакували Україну. Сили протиповітряної оборони працювали зокрема й на Київщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Зазначається, що повітряна тривога на Київщині тривала з 16:37 по 16:47.

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Київську область атакували російські безпілотники

В Київській ОВА повідомили, що в регіоні було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– йдеться в повідомленні.

Жителів також закликали не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, минулої ночі російська окупаційна армія також атакувала Київщину дронами-камікадзе. Внаслідок атаки в одному з населених пунктів Київської області постраждав приватний будинок. Там було вибито скління та пошкоджено паркан.