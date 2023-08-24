Смерть Пригожина, удар по школі на Сумщині, День Прапора: хронологія 546 дня війни
Збройні Сили крок за кроком звільняють території під час контрнаступальних операцій. Разом з тим російські окупанти не припиняють обстрілювати цивільні міста, усвідомлюючи, що зазнають невдач на полі бою.
Середа, 23 серпня, – це уже 546 доба широкомасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте хронологію подій цього дня.
Дивіться також ЗСУ в Роботиному, візити Зеленського за кордон, вибух у Кривому Розі: хронологія 545 дня війни00:00 Росіяни вказують три версії загибелі Пригожина: підірвали за наказом Путіна, Пригожина вбили його певні вороги, підірвали іноземні спецслужби. Пропагандисти звинувачують у всьому Україну та вважають це терактом до Дня Незалежності.22:26 Новини про загибель Євгена Пригожина.
- Тіла Пригожина та Уткіна упізнали та відправлять на експертизу.
- Росавіація підтвердила їхню загибель, опублікувавши імена тих, хто був на борту під час аварії.
- Владімір Путін терміново покинув Курськ, де брав участь в урочистостях з приводу річниці битви на Курській дузі.
- Усі силові служби Ростова та Бєлгорода піднято по тривозі. Ймовірно, росіяни остерігаються нового заколоту, який може спричинити загибель Пригожина та керівництва терористичної організації "Вагнера".
20:05 У Тверській області розбився бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. Ватажок "вагнерівців" був у списку пасажирів. На борту був і Дмитро Уткін, права рука Пригожина.
- Російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що 23 серпня Пригожин вилетів з Африки до Росії. За його даними, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнер". Саме сьогодні, 23 серпня, минуло два місяці від невдалого заколоту Пригожина.
- За даними росЗМІ, у літаку могли бути сам Пригожин, Уткін, оператор "кухаря Путіна", логіст ПВК "Вагнера" та особиста охорона.
- Авіакатастрофа сталася в районі населеного пункту Куженкіно – за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.
- За однією з версій, літак Євгена Пригожина могли збити росіяни з ППО –зенітно-ракетної системи С-300. Крім цього, окупанти стверджують, що перед авіакатастрофою було чутно "декілька гучних вибухів". У літака відвалилося крило та стабілізатор. Інша версія падіння – теракт на борту.
- Другий приватний борт Пригожина курсував у небі над Москвою. Він летів слідом за тим, що розбився, але чомусь розвернувся.
- Російський державний телеканал "Росія 24" підтвердив смерть Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи.
11:06 Російський дрон типу "Шахед" атакував навчальний заклад у місті Ромни, що в Сумській області. В ОВА повідомили, що його будівля була повністю зруйнована.
10:57 У Криму в районі села Оленівка пролунали потужні вибухи. У небі внаслідок цього можна було спостерігати густий стовп диму. Телеграм-канали стверджують, що гучно було саме на військовому об'єкті окупантів.
Наслідки "бавовни" в Криму / Фото з телеграм-каналів
09:28 Відбулась урочиста церемонія підняття українського прапора в Києві. У ній взяв участь, зокрема, президент Володимир Зеленський.
У серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор,
– сказав він.
Урочистості з нагоди Дня Прапора: дивіться відео09:12 У Повітряних силах проінформували, що загарбники випустили до 20 дронів по Україні вночі. Вдалось збити 11 безпілотників. Власне, 9 БпЛА було збито над Одещиною.08:47 У командуванні української армії констатували, що ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку в районі Новоданилівки та Новопрокопівки та південніше Бахмута на однойменному напрямку. Водночас ворог безрезультатно намагався наступати на Куп'янському, Мар'їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.08:37 Окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок у Херсоні, про що повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. За його словами, постраждало 6 людей. Внаслідок атаки спалахнула пожежа – її ліквідували представники ДСНС.08:00 У Силах оборони Півдня повідомили, що вдалось збити 9 дронів, які загарбники випустили вночі по Одещині. Однак, на жаль, були влучання.07:55 У Генштабі повідомили, що за минулу добу захисники ліквідували 480 ворожих військових. Загалом на війні проти України загинуло 258 820 російських бійців.07:39 У США заявили, що Пентагон готовий брати участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські союзники не зможуть підготувати потрібну кількість льотчиків.06:52 Як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжують наступати в районі села Роботине в Запорізькій області. Просування наближають наших бійців до другої лінії оборони ворога на цьому напрямку.
04:34 Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко констатував: Україні відомо, що за час облоги міста на Донеччині, окупанти вбили щонайменше 147 дітей.
За його словами, офіційно вдалось підтвердити, що загалом відійшло на той світ близько 25 тисяч людей внаслідок дій росіян.
03:00 У різних частинах Москви пролунали вибухи через атаки дронів. Зокрема, гучно було в районі "Москва-Сіті", Хімках та інших районах Московської області. Влада встигла відзвітувати, що "постраждалих немає".
Наслідки влучання у вежу "Москва-Сіті": дивіться відео02:00 Моніторингові групи повідомляють про запуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізмаїльському районі на Одещині. Місцеві чули вибухи. Також є інформація про успішну роботу української ППО по відповідних цілях.
01:47 У мережі поширюють фото з села Саваслейка, у якому є однойменна авіаційна база. З неї регулярно злітають російські МіГ-31К разом з ракетами типу "Кинджал". Водночас цей населений пункт не має розвинутий вигляд.
Занепад у селі Саваслейка / Світлини з Google Maps