Смерть Пригожина, удар по школі на Сумщині, День Прапора: хронологія 546 дня війни

Збройні Сили крок за кроком звільняють території під час контрнаступальних операцій. Разом з тим російські окупанти не припиняють обстрілювати цивільні міста, усвідомлюючи, що зазнають невдач на полі бою.

Середа, 23 серпня, – це уже 546 доба широкомасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте хронологію подій цього дня.

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Тіла Пригожина та Уткіна упізнали та відправлять на експертизу.

Росавіація підтвердила їхню загибель , опублікувавши імена тих, хто був на борту під час аварії.

, опублікувавши імена тих, хто був на борту під час аварії. Владімір Путін терміново покинув Курськ, де брав участь в урочистостях з приводу річниці битви на Курській дузі.

Усі силові служби Ростова та Бєлгорода піднято по тривозі. Ймовірно, росіяни остерігаються нового заколоту, який може спричинити загибель Пригожина та керівництва терористичної організації "Вагнера".

Росіяни вказують три версії загибелі Пригожина: підірвали за наказом Путіна, Пригожина вбили його певні вороги, підірвали іноземні спецслужби. Пропагандисти звинувачують у всьому Україну та вважають це терактом до Дня Незалежності.Новини про загибель Євгена Пригожина.Прапор України встановили поблизу Горлівки. Військові 24 ОМБр імені короля Данила спільно з представниками Торецького відділення Національної поліції в Донецькій області встановили прапор України на одному з териконів.

20:05 У Тверській області розбився бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. Ватажок "вагнерівців" був у списку пасажирів. На борту був і Дмитро Уткін, права рука Пригожина.

Російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що 23 серпня Пригожин вилетів з Африки до Росії. За його даними, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнер". Саме сьогодні, 23 серпня, минуло два місяці від невдалого заколоту Пригожина.

За даними росЗМІ, у літаку могли бути сам Пригожин, Уткін, оператор "кухаря Путіна", логіст ПВК "Вагнера" та особиста охорона.

Авіакатастрофа сталася в районі населеного пункту Куженкіно – за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.

За однією з версій, літак Євгена Пригожина могли збити росіяни з ППО –зенітно-ракетної системи С-300. Крім цього, окупанти стверджують, що перед авіакатастрофою було чутно "декілька гучних вибухів". У літака відвалилося крило та стабілізатор. Інша версія падіння – теракт на борту.

Другий приватний борт Пригожина курсував у небі над Москвою. Він летів слідом за тим, що розбився, але чомусь розвернувся.

Російський державний телеканал "Росія 24" підтвердив смерть Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи.

Зеленський розкритикував пропозиції західних аналітиків про перенесення військових сил на Південь. Коли аналітики пропонують "розтягнути війська", вони не враховують небезпеку, яку росіяни становлять на Сході нашої держави, – окупантів там 200 тисяч.У селі Роботине встановили прапор України. Це зробили воїни 47 окремої механізованої бригади. Синьо-жовтий стяг із підписом Залужного замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора.Зеленський розповів, що військові просять призвати на захист держави більшу кількість людей. Утім, зазначив президент, обговорювати посилення мобілізації наразі рано. Аби говорити про збільшення призову, слід усунути недоліки в ТЦК і ВЛК.Зеленський розповів, як реінтегруватимуть український Крим. Над конкретними кроками з деокупації працює Міністерство внутрішніх справ разом з учасниками саміту "Кримської платформи". Після деокупації у Криму працюватиме тимчасова військова адміністрація, доки не налагодиться безпекова ситуація.Міністерство у справах ветеранів називає вражаючу цифру у майже мільйон ветеранів. Станом на 1 серпня 2023 року до Єдиного державного реєстру ветеранів війни занесено інформацію про ветеранів війни у кількості 908832 осіб. Імовірно, більшість із них – ветерани російсько-української війни, що триває із 2014 року.На світанку 23 серпня окупанти вдарили по дитсадку у Херсоні. Ударна хвиля винесла всі вікна в багатоповерхівках аж до верхніх поверхів. Наразі офіційно відомо про сімох постраждалих, але їхня кількість може збільшитись.У Києві та кількох областях вдень 23 серпня лунав сигнал повітряної тривоги. Це сталося через те, що окупанти запустили "Калібри" по території нашої держави.Зеленський вперше прокоментував чутки про можливу заміну міністра оборони. Він сказав, що коментувати цю інформацію наразі не на часі. Якщо буде підписано відповідний указ про відставку або призначення, тоді обов'язково дасть пояснення з цієї теми.У Києві 23 серпня розпочався третій саміт Кримської платформи. Участь у саміті беруть лідери декількох країни Європи.У територіальних водах Українипоблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка" між катерами Сил оборони України та російським літаком відбулося зіткнення. Ворожий борт намагався ракетами атакувати українських військових, але отримав потужну відсіч.У тимчасово окупованому Криму на горі Шааан-Кая замайорів український прапор. Його встановили активісти руху "Жовта стрічка".У Ромнах завершили пошуково-рятувальну операцію. Кількість жертв зросла до чотирьох. Ще четверо людей отримали поранення.У Криму біля мису Тарханкут знищили комплекс С-400. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Місцева влада досі ніяк не прокоментувала втрату, яка суттєво вплине на потужності окупантів на півострові.Відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок удару по школі в Ромнах. Також є інформація про трьох поранених. Крім цього, під завалами перебувають ще двоє працівників закладу освіти.

11:06 Російський дрон типу "Шахед" атакував навчальний заклад у місті Ромни, що в Сумській області. В ОВА повідомили, що його будівля була повністю зруйнована.

10:57 У Криму в районі села Оленівка пролунали потужні вибухи. У небі внаслідок цього можна було спостерігати густий стовп диму. Телеграм-канали стверджують, що гучно було саме на військовому об'єкті окупантів.

Наслідки "бавовни" в Криму / Фото з телеграм-каналів

У Київ приїхав президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, а також президент Литви Ґітанас Науседа.

09:28 Відбулась урочиста церемонія підняття українського прапора в Києві. У ній взяв участь, зокрема, президент Володимир Зеленський.

У серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор,

– сказав він.

Урочистості з нагоди Дня Прапора: дивіться відео

У Повітряних силах проінформували, що загарбники випустили до 20 дронів по Україні вночі. Вдалось збити 11 безпілотників. Власне, 9 БпЛА було збито над Одещиною.У командуванні української армії констатували, що ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку в районі Новоданилівки та Новопрокопівки та південніше Бахмута на однойменному напрямку. Водночас ворог безрезультатно намагався наступати на Куп'янському, Мар'їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.Окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок у Херсоні, про що повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. За його словами, постраждало 6 людей. Внаслідок атаки спалахнула пожежа – її ліквідували представники ДСНС.У Силах оборони Півдня повідомили, що вдалось збити 9 дронів, які загарбники випустили вночі по Одещині. Однак, на жаль, були влучання.У Генштабі повідомили, що за минулу добу захисники ліквідували 480 ворожих військових. Загалом на війні проти України загинуло 258 820 російських бійців.У США заявили, що Пентагон готовий брати участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські союзники не зможуть підготувати потрібну кількість льотчиків.Як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжують наступати в районі села Роботине в Запорізькій області. Просування наближають наших бійців до другої лінії оборони ворога на цьому напрямку.

04:34 Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко констатував: Україні відомо, що за час облоги міста на Донеччині, окупанти вбили щонайменше 147 дітей.

За його словами, офіційно вдалось підтвердити, що загалом відійшло на той світ близько 25 тисяч людей внаслідок дій росіян.

03:00 У різних частинах Москви пролунали вибухи через атаки дронів. Зокрема, гучно було в районі "Москва-Сіті", Хімках та інших районах Московської області. Влада встигла відзвітувати, що "постраждалих немає".

Наслідки влучання у вежу "Москва-Сіті": дивіться відео

Моніторингові групи повідомляють про запуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізмаїльському районі на Одещині. Місцеві чули вибухи. Також є інформація про успішну роботу української ППО по відповідних цілях.

01:47 У мережі поширюють фото з села Саваслейка, у якому є однойменна авіаційна база. З неї регулярно злітають російські МіГ-31К разом з ракетами типу "Кинджал". Водночас цей населений пункт не має розвинутий вигляд.

Занепад у селі Саваслейка / Світлини з Google Maps