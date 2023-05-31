Якісь дрони зібралися політати, – журналіст-міжнародник висміяв заяви Росії щодо атаки на Москву

Уже добу не вщухають розмови про атаку невідомих безпілотників на Москву вранці 30 травня. Як і не припиняється обмін гіпотезами – хто ж за цим стоїть.

Це 24 Каналу прокоментував журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, багато про що свідчить відсутність серйозної шкоди від дронів. Однак українцям це все одно було приємно бачити.

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"Просто якісь зібралися безпілотники самі політати, а ви їх давай збивати. Вони вас чіпали взагалі? Один якийсь залетів на 14-й поверх – він у принципі навіть нікого не образив, навіть не вибухнув", – зауважив Бурлаков.

Росія плутається у власних заявах

Президент країни-агресорки спочатку пояснив атаку безпілотників як "відповідь України за удар по штабу ГУР". Однак згодом заявив, що українці здійснили провокацію.

Якщо Владімір Путін таки визнає, що це був "терор", тоді має бути якась відповідь. Хоча досі були самі погрози – мабуть, знову трохи забракло до "червоної лінії".

До дронової атаки можуть бути причетні самі росіяни

Про російський слід в атаці безпілотників свідчить навіть той факт, що більшість літальних об'єктів не вибухнула. Це суто в їхньому стилі, бо, як завжди, щось не спрацювало. Крім того, до самої Москви долетів тільки один дрон – і той не вибухнув.

"Вони особливої шкоди не наробили насправді, тому це можуть бути російські безпілотники", – підсумував журналіст.

Атака дронів на Москву: коротко