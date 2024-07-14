Паніка охоронця й потужний вибух: у мережі показали момент удару по нафтобазі в Росії

У ніч проти 13 липня дрони СБУ успішно уразили нафтобазу у Цимлянську Ростовської області. Момент удару потрапив на відео камер спостереження.

Відео з території нафтобази опублікували у мережі. На них видно не лише влучання, а й паніку чи то охоронців, чи військових, які намагалися збити дрон, передає 24 Канал.

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Момент удару по ростовській нафтобазі

Дрони СБУ 13 липня успішно вдарили по російській нафтобазі у Ростовській області. Так, у Цимлянську пролунали дуже потужні вибухи, а окупанти заявляли про масштабну пожежу, яку кваліфікували за найскладнішим рангом.

І поки російське міноборони стверджує про "успішне збиття дронів", у мережі опублікували кадри влучання. На них чітко видно, що чи то охоронники, чи то військові, які охороняли нафтобазу, почали панікувати. Вони почали цілитися у дрон, однак збити його так і не змогли. У результаті окупанти просто запанікували, а дрони успішно уразили нафтобазу.

Як дрони атакували нафтобазу в Ростовській області: дивіться відео

Варто зауважити, що на цій нафтобазі окупанти зберігали різні марки бензину та дизельне пальне загальним об'ємом 12,5 тисячі кубометра. Пожежа була дуже масштабною, тому для її ліквідації залучили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, а самій пожежі присвоєно найвищий ранг складності..