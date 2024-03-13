"Незначні пошкодження" й пожежі на нафтозаводах: усе, що відомо про вибухи в Росії

Ніч проти 13 березня була дуже тривожною для росіян – у різних областях бідкалися на атаку дронів і вибухи, а після цього – спалахнули пожежі на кількох нафтопереробних заводах. Водночас у міноборони продовжують цинічно заявляти, що "все збили".

Так, уночі вибухи лунали у Рязанській, Ленінградській, Воронезькій, Нижньогородській, Бєлгородській, Липецькій та Курській областях. Що відомо про вибухову ніч 13 березня у Росії – повідомляє 24 Канал.

Минула доба також була тривожною Збивали дрони нафтобазами: усе, що відомо про вибухову ніч у Росії

Вибухи лунали у 7 областях Росії

Спочатку окупанти заявили, що Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області буцімто атакують дрони. Місцевих жителів закликали пройти в укриття й залишатися там, поки не мине загроза. Згодом там у цих областях почали лунати вибухи. Як запевняла російська влада, працює "пе-ве-о".

Росіянам цинічно розповідали, що пошкоджень немає, хіба лише у Воронезькій області "незначні руйнування". Однак дим, який накрив чи не все місто Бутурлинівка у Воронезькій області, свідчить про інший стан речей. Також на опублікованих у мережі світлинах видно пошкоджену інфраструктуру.



Бутурлинівка Воронезької області після "успішної роботи" російської "пе-ве-о" / Фото з мережі

"Незначні руйнування" на думку окупантів – більше у галереї

У Бєлгородській області також спочатку заявили, що руйнувань немає, але чомусь люди опинилися газо- та електропостачання. Згодом губернатор Вячєслав Гладков визнав, що є пошкодження будинків, а також лінії електропередач, а ось чому росіяни опинилися без газу, Гладков не став пояснювати.

Окрім того, зранку дрони буцімто атакували будівлю ФСБ у Бєлгороді. Офіційно влада ніяк не коментує це, однак у російських телеграм-каналах вже опублікували світлину.



Будівля ФСБ у Бєлгороді після атаки дронів / Фото з російських тг-каналів

Також вибухи уночі лунали у Ленінградській, Ростовській, Нижньогородській та Рязанській областях. Там гаряче було на нафтопереробних заводах.

Дрони атакували нафтопереробні заводи

Уночі 13 березня під атакою дронів знову опинилися нафтопереробні заводи. Цього разу безпілотники уразили НПЗ у різних областях Росії. Так, у Рязанській області спалахнула масштабна пожежа на нафтозаводі. У небо здіймався густий дим, а росіяни охоче фіксували це на відео. Як пишуть російські телеграм-канали, територію заводу атакували 3 дрони.

Відомо, що під ударом опинилося підприємство АТ "Рязаньнафтопродукт". Наразі там виникла масштабна пожежа, яка охопила площу у понад 200 квадратних метрів.

Масштабна пожежа у Рязані на НПЗ: дивіться відео

Також під ударом опинився нафтопереробний завод у Ленінградській області. Окупанти заявляли, що буцімто збили дрони, які намагалися атакувати завод у Кірішах, однак джерела 24 Каналу заявляють, що атака була успішною. Також під ударом опинився знову НПЗ у Нижньогородській області.

Згодом стало відомо, що через нічну атаку зупинив свою роботу й нафтопереробний завод у Ростовській області. Як повідомив губернатор, безпілотник впав на територію Новошахтинського нафтозаводу.

За ударами на НПЗ стоїть СБУ

Як повідомили джерела 24 Каналу, за ударами на нафтопереробні заводи окупантів стоїть Служба безпеки України.

Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу Росії. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян,

– зазначає джерело.

Зазначають також, що з огляду на відео можна зробити висновки про те, що наслідки влучання були досить суттєвими. Уточнюють, що нафтопереробні підприємства, атаковані 13 березня, входять до ТОП 5 найбільших заводів у Росії.

У російському міноборони відзвітували про "відбиту атаку"

Міноборони країни-агресора традиційно відзвітувало про "успішну роботу" російської "пе-ве-о", яка "все збила". Так, спочатку окупанти заявили, що буцімто ліквідували 58 безпілотників:

у Бєлгородській області – 11 БпЛА,

у Брянській області – 8 БпЛА,

у Воронезькій області – 29 БпЛА,

у Курській області – 8 БпЛА,

у Ленінградській області – 1 БпЛА,

у Рязанській області – 1 БпЛА.

Згодом окупанти додали, що зранку збили ще 7 дронів – 1 БпЛА у Бєлгородській області та ще 6 – у Воронезькій. Вочевидь, і цього кремлівським пропагандистам було мало, тому щоб точно розповісти, які російські військові "молодці", вирішили додати ще 2 збитих дрони над Бєлгородською областю.