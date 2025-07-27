Росію атакували дрони: могла горіти електропідстанція, що живить залізницю
- Уночі 27 липня уламки дронів, ймовірно, пошкодили електропідстанцію в районі залізниці Волгоградської області.
- Унаслідок атаки затримуються потяги, в аеропорту Волгограда вводили обмеження.
У ніч на неділю, 27 липня, невідомі безпілотники знову атакували Росію. Постраждала, зокрема, електропідстанція в районі залізниці селища Октябрьський Волгоградської області.
Розпочалася пожежа, запізнюються потяги. Про це повідомляють телеграм-канали та пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також Працюють вже тиждень: дрони ЗСУ обрали цікавий напрям ударів по логістиці ворога
Що відомо про наслідки атаки?
Росіяни вже встигли звинуватити в атаці на Волгоградську область ЗСУ. По безпілотниках працювала місцева ППО, саме падіння уламків спровокувало пошкодження.
Унаслідок падіння уламків дронів порушено електропостачання в контактній мережі залізниці в Октябрському районі,
– підтвердив губернатор.
У мережі вже припустили, що на кадрах горить підстанція, яка постачає електроенергію залізницям. Окупанти нібито використовують ці сполучення для перекидання військової логістики.
Згодом у прокуратурі держави-агресорки повідомили про затримку потягів через "порушення електропостачання контактної мережі залізниці" на станції Жутово. Ба більше, "Росавіація" заявила про обмеження в роботі аеропорту Волгограда.
Нагадаємо, удень 26 липня з'явилася інформація про невідомі дрони в Інгушетії – вороже міноборони згодом відзвітувало про одну збиту там ціль. Уламки нібито впали на житловий будинок у селі Нижні Ачалуки Малгобекского району.