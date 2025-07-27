Росію атакували дрони: могла горіти електропідстанція, що живить залізницю

У ніч на неділю, 27 липня, невідомі безпілотники знову атакували Росію. Постраждала, зокрема, електропідстанція в районі залізниці селища Октябрьський Волгоградської області.

Розпочалася пожежа, запізнюються потяги. Про це повідомляють телеграм-канали та пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки?

Росіяни вже встигли звинуватити в атаці на Волгоградську область ЗСУ. По безпілотниках працювала місцева ППО, саме падіння уламків спровокувало пошкодження.

Унаслідок падіння уламків дронів порушено електропостачання в контактній мережі залізниці в Октябрському районі,

– підтвердив губернатор.

У мережі вже припустили, що на кадрах горить підстанція, яка постачає електроенергію залізницям. Окупанти нібито використовують ці сполучення для перекидання військової логістики.

Згодом у прокуратурі держави-агресорки повідомили про затримку потягів через "порушення електропостачання контактної мережі залізниці" на станції Жутово. Ба більше, "Росавіація" заявила про обмеження в роботі аеропорту Волгограда.

Нагадаємо, удень 26 липня з'явилася інформація про невідомі дрони в Інгушетії – вороже міноборони згодом відзвітувало про одну збиту там ціль. Уламки нібито впали на житловий будинок у селі Нижні Ачалуки Малгобекского району.