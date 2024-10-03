Знову "відбили масовану атаку": росіяни заявили про "збиття" понад 100 безпілотників

У ніч проти 3 жовтня окупанти заявили про "масовану атаку дронів". На ранок міноборони країни-агресорки вже відзвітувало про нібито відбиття атаки та "знищення" 113 безпілотників.

Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. Відомо, що через атаку дронів обмежували роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську, передає 24 Канал.

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Росіяни відзвітували про "збиття" 113 дронів

Ніч проти 3 жовтня виявилася неспокійною для росіян. Так, у різних областях лунали потужні вибухи, а у місцевих телеграм-каналах бідкалися на атаку безпілотників.

На ранок міноборони окупантів відзвітувало про "успішне відбиття атаки". Російські загарбники стверджують, що буцімто збили 113 дронів:

73 БпЛА над Бєлгородською областю,

25 БпЛА над Воронезькою областю,

14 БпЛА над Курською областю,

1 БпЛА над Брянською областю.

Однак жодних доказів, які дійсно б підтверджували роботу російської "пе-ве-о", окупанти традиційно не надали. Крім того, окупанти "загубили" Калузьку область, де також фіксували дрони.

Також окупанти не повідомляли про наслідки атаки дронів чи роботи "пе-ве-о". Про них традиційно "забули", хоча на Бєлгородщині після нічних вибухів спалахнули пожежі.