У Самарській області заявили про "спробу атаки" БпЛА на підприємство, яке виготовляє вибухівку

Дрони атакували Самарську область Росії вранці 22 березня. Під прицілом було підприємство міста Чапаєвськ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Самарської області В'ячєслава Фєдорищева.

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Що відомо про атаку БпЛА на Самарську область

Фєдорищев повідомив, що вранці була "спроба атаки" на одне з промислових підприємств Чапаєвська.

Шановні жителі Самарської області. Сьогодні рано вранці ворогом була здійснена спроба атаки одного з промислових підприємств Чапаєвська,

– написав він.

Губернатор також зазначив, що пошкоджень і постраждалих нібито немає. Він додав, що буцімто було ліквідовано 1 БпЛА.

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У мережі повідомили, що під ударом міг опинитися АТ "Промсинтез", який є спадкоємцем Самарського Сергіївського заводу вибухових речовин. Наразі це підприємство є одним з ключових виробників промислових вибухових речовин в Росії.

Додамо, що у Міноборони Росії повідомили про буцімто знищення та перехоплення 47 БпЛА у ніч на 22 березня.