"Це не жарт": військовий оглядач сказав, чому спиртзаводи в Росії стали ціллю дронів

Безпілотникик атакували одразу чотири промислові підприємства у Росії. Насправді мовиться про військові об'єкти, які працюють для потреб окупаційної армії, але маскуються під цивільні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що такі підприємства виготовляють компоненти, які необхідні для виробництва пального. Згодом воно йде для військових потреб.

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Чому ціллю стали спиртзаводи

На цих підприємствах виробляють хімічні елементи для авіації, авіаційного палива, а також інші паливно-мастильні матеріали.

Під такими заводами маскуються виробництва, які мають можливість не тільки виробляти спирт, а продукцію паливно-мастильного характеру, розчинники, хімічні елементи для військово-промислового комплексу, а також російських окупаційних військ.

Тому удари по таких заводах – це не жарт, мовляв, ми намагаємось залишити росіян без їх основного антидепресанту. Ні, головна мета – це знищення об'єктів, які мають прямий зв'язок з підтримкою російської армії, російської агресії та окупації українських територій,

– підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що вибухи зафіксували одразу в кількох областях Росії в ніч на 22 жовтня. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, що на цих об'єктах виготовляли паливо та вибухові речовини для війська.