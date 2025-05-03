Там мала бути Грета Тунберг: у Середземному морі дрони атакували судно з активістами

Уночі 3 травня у Середземному морі неподалік від берегів Мальти невідомі дрони атакували цивільне судно "Совість", яке перевозило гуманітарну допомогу та активістів до Гази. Корабель вирушив у дорогу з Тунісу у вівторок увечері.

Міжнародна неурядова організація "Коаліція флотилії свободи" повідомила, що дрони двічі уразили носову частину корабля, через що утворилася пробоїна в корпусі й почалася пожежа. Атака була спрямована конкретно на генератор судна, і тепер є ризик, що воно може затонути, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Серед активістів, які мали вирушити до Гази, була Грета Тунберг

Уряд Мальти повідомив, що всі на борту судна "у безпеці", і що пожежу на судні "було взято під контроль протягом ночі". Також у Валлеті зазначили, що до місця події було відправлено буксир, але члени екіпажу відмовилися сісти на нього. Активісти тим часом розповіли, що Кіпр відповів на сигнал SOS, надіславши судно, але воно не надало "необхідної електричної підтримки".

Пожежа на борту "Совісті": дивіться відео

За даними "Коаліції", на борту ураженого корабля перебувають 30 міжнародних активістів із прав людини. У Мальті називають інші цифри – 12 членів екіпажу та четверо активістів.

Коаліція "Флотилія Свободи" заявила, що планувала вирушити до Гази з пасажирами, серед яких була кліматична активістка Грета Тунберг, з метою "оскаржити незаконну облогу та блокаду Гази з боку Ізраїлю".

Організатори повідомили BBC, що група "діяла в повній таємниці й під повною медіаблокадою", аби запобігти "саботажу" під час підготовки до рейсу в бік Гази, де близько двох мільйонів палестинців перебувають під блокадою ізраїльських військових уже два місяці.

Кліматична активістка Грета Тунберг була серед тих, хто планував приєднатися до судна після його відплиття до Гази в п'ятницю.

Під час спілкування з журналістами у Валлетті вона сказала: "Я була частиною групи, яка мала сьогодні сісти на це судно, аби продовжити подорож до Гази – це одна з багатьох спроб відкрити гуманітарний коридор і зробити наш внесок у боротьбу з незаконною облогою Гази Ізраїлем".

Тунберг додала, що, наскільки їй відомо, судно досі перебуває в місці атаки, бо будь-який рух може призвести до потрапляння води всередину.

Очевидно одне – ми, правозахисні активісти, будемо й надалі робити все можливе, аби вимагати вільної Палестини та відкриття гуманітарного коридору", — сказала вона.

Активісти підозрюють, що за нападом на судно може стояти Ізраїль. Сам Тель-Авів заявив, що розслідуватиме інцидент. У Туреччині тим часом рішуче засудили напад на цивільне судно. Там заявили, що на судні перебували громадяни Туреччини, додавши, що стан здоров'я екіпажу та пасажирів на борту задовільний.

Нагадаємо, що у березні ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в Секторі Гази, маючи на меті створення буферної зони між північчю та півднем анклаву. Ізраїль закрив усі переходи до Гази – заборонив ввезення всіх товарів, включно з їжею, паливом і ліками.