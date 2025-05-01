Дрони атакують Татарстан: в Єлабузі активно працює російська ППО

Місцеві жителі російської Єлабуги, що у Татарстані, повідомляють про численні вибухи. У республіці працює ППО, закритий аеропорт.

Офіційно влада Росія ніяк цю атаку не коментує. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Дрони атакують російську Єлабугу

Ударні безпілотники атакують російське місто Єлабуга у Татарстані. Місцеві мешканці повідомляють про активну роботу ППО.

Серія вибухів у небі почалася приблизно в 22:40. До цього вже закрили аеропорт в Нижнєкамську, який не приймає і не відправляє літаки.

А поки російська влада мовчить, росіяни фільмують "феєрверки" у небі.

До слова, в Єлабузі розташований завод зі збирання безпілотників типу Shahed.

Дрони атакують Єлабугу: дивіться відео (увага, нецензурна лексика!)

У російському Татарстані працює ППО: дивіться відео

Безпілотники атакували Єлабугу: дивіться відео

Нагадаємо, у Бєлгородській області Росії потяг наїхав на вибухівку. Внаслідок вибуху ЛЕП впала на контактну мережу, через що рух поїздів тимчасово став неможливим. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.