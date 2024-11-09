Дрони вдарили по ключовому для військ Росії хімкомбінату: зведення від Світана

Українські дрони атакували Алексінський хімічний комбінат, який виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Загалом у напрямку Москви є багато важливих для Росії військових об'єктів.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що такі дронові атаки потрібно масштабувати.

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Атака дронів на Алексінський хімкомбінат у Росії

Світан зазначив, що Алексінський хімічний комбінат розташований біля річки Ока у Тульській області. Це більш ніж за 100 кілометрів від Москви, тобто йдеться про загальний напрямок на столицю країни-агресорки.

У Москві, Підмосков'ї є велика кількість військових об'єктів, починаючи від хімпрому й закінчуючи складальними конвеєрами ракетної авіаційної техніки,

– зауважив полковник запасу.

Тому, наголосив він, наші спецслужби, зокрема СБУ та ССО, продовжують виконувати такі завдання. Наразі вони ще не масштабовані, оскільки, щоб завдавати серйозної шкоди безпілотниками – одномоментно потрібно запускати їх більш як сотню. Так БпЛА продавлять ППО противника.

Чим небезпечні "Шахеди" з термобаричним зарядом

Росія почала активніше застосовувати "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною. Полковник запасу зауважив, що це геноцидний снаряд. Усередині нього міститься речовина, яка розпилюється під час удару, а потім вибухає. Куди вона потрапить – те приміщення практично повністю вигорає.

Вижити практично неможливо, тобто термобаричний заряд спрямований саме на великі втрати серед мирного населення,

– сказав Світан.

Тому, резюмував він, одне з основних завдань полягає в тому, щоб не допустити "Шахеди" в міста, намагаючись збивати їх на підходах до населених пунктів.