Газова хмара після атаки дронів: жителі Астрахані скаржаться на запах

Після удару по газопереробному заводу місто заполонив запах газу. Влада каже, що загрози немає.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву губернатора регіону Ігоря Бабушкіна. Після атаки дронів на Астраханський газопереробний завод область накрила хмара газу зі специфічним запахом.

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Газова хмара над регіоном

Губернатор Астраханської області повідомив, що вранці місто опинилося у газовій хмарі, яка з’явилася внаслідок запуску установок після зупинки виробництва. За його словами, це звичайний процес одорування газу, що не несе загрози для здоров'я людей.

Зараз триває процес пусконалагодження, зокрема запуск факельного горіння. Ті, хто проїжджав повз Аксарайськ, могли бачити ці факели. Частину з них було погашено через зупинку роботи заводу,

– написав губернатор.

Він також запевнив, що газова хмара поступово зміщується в степ і не повинна становити небезпеки для мешканців.

Наслідки атаки дронів

Нагадаємо, що в ніч на 3 лютого безпілотники атакували територію Росії, зокрема Астраханський газопереробний завод і Волгоградський нафтопереробний завод. За даними джерел, це була спільна операція СБУ та ССО України.

Російська влада традиційно намагається применшити наслідки атак, водночас у соцмережах з’являються повідомлення місцевих жителів про сильний запах газу та можливі ризики для здоров'я. Попри офіційні запевнення, у регіоні залишається напружена ситуація.