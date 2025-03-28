Київ та область атакують ворожі "Шахеди": по цілях працює ППО

Київ та область 28 березня атакували ворожі безпілотники. По цілях працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

До теми Росія атакує "Шахедами": тривога у Києві й багатьох областях

Що відомо про вибухи у Києві

У Києві повітряну тривогу оголосили о 23:04. На місто летіли ворожі дрони-камікадзе.

О 23:18 стало відомо про вибухи у місті. Віталій Кличко написав про роботу протиповітряної оборони.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– зазначив мер міста.

У КМВА також підтвердили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Там закликали киян залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги, а також дотримуватися заходів безпеки.

Що відомо про роботу ППО у Київській області

Тривогу у Київській області оголосили о 21:16. Повітряні сили попереджали про рух російських "Шахедів".

Київська область – загроза застосування ударних БпЛА!

– написали військові.

О 23:08 у Київській обласній військовій адміністрації написали про роботу протиповітряної оборони в регіоні.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – мовиться у повідомленні.

В ОВА також закликали жителів області не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.