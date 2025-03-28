Київ та область атакують ворожі "Шахеди": по цілях працює ППО
- 28 березня Київ та область зазнали атаки ворожих безпілотників, протиповітряна оборона працювала по цілях, захищаючи місто та регіон.
- Жителів закликали залишатися в укриттях до закінчення тривоги, дотримуючись правил безпеки.
Київ та область 28 березня атакували ворожі безпілотники. По цілях працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
До теми Росія атакує "Шахедами": тривога у Києві й багатьох областях
Що відомо про вибухи у Києві
У Києві повітряну тривогу оголосили о 23:04. На місто летіли ворожі дрони-камікадзе.
О 23:18 стало відомо про вибухи у місті. Віталій Кличко написав про роботу протиповітряної оборони.
На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– зазначив мер міста.
У КМВА також підтвердили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Там закликали киян залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги, а також дотримуватися заходів безпеки.
Що відомо про роботу ППО у Київській області
Тривогу у Київській області оголосили о 21:16. Повітряні сили попереджали про рух російських "Шахедів".
Київська область – загроза застосування ударних БпЛА!
– написали військові.
О 23:08 у Київській обласній військовій адміністрації написали про роботу протиповітряної оборони в регіоні.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – мовиться у повідомленні.
В ОВА також закликали жителів області не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.