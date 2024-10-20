Дрони атакують Нижньогородську область: під ударом завод імені Свердлова

Невідомі безпілотники долетіли до Нижньогородської області Росії під ранок 20 жовтня. Зокрема, у місті Дзержинськ під удар потрапив завод імені Свердлова, який офіційно виробляє "промислові" вибухові речовини.

Про атаку безпілотників повідомили російські-телеграм канали приблизно о 5 ранку. За їхніми словами, спершу було чути постріли та вибухи, а потім над містом здійнявся дим, повідомляє 24 Канал.

До речі Окупанти заявили про атаку дронів на Москву: поблизу столиці Росії було гучно

Дрони атакують Дзержинськ

За словами місцевих, біля заводу Свердлова видніється білий дим. Перед цим над містом пролунало щонайменше 10 вибухів.

Постріли та звуки вибухи в Дзержинську: дивіться відео

Також окупанти традиційно заявляють про збиті повітряні цілі. Однак, судячи з кадрів з місця, кілька пропущених усе ж є.

Раніше російські моніторингові ресурси писали, що у бік Нижньогородської області летять безпілотники.

Офіційно окупанти поки удар по заводу імені Свердлова не коментували.

Що відомо про завод імені Свердлова у Дзержинську

Це містоутворювальне підприємство, яке входить до військово-промислового комплексу Росії. Окупанти заявляють, що він є одним з найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, для гірничорудної та нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.

Проте у мережі можна знайти інформацію, що на ньому виробляють різноманітну оборонну продукцію, зокрема артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з КАБами, боєприпаси для інженерних військ і систем вертолітного мінування, кумулятивні протитанкові керовані ракети, боєголовки для ракетних комплексів ППО. Завод використовує всі наявні методи спорядження – пресування, шнекування, заливка.Це дає змогу споряджати практично всі види боєприпасів. Також він є єдиним у Росії виробником октогену та гексогену.

Після повномасштабного вторгнення завод перебуває під санкціями України, країн Євросоюзу, Канади, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Додамо, що вночі дрони також атакували Курську, Брянську та Орловську області. Там лунали вибухи, а ворожа влада традиційно переконувала про "успішне збиття" та що постраждалих і руйнувань немає.