У Міноборони пояснили, чому закупівля дронів Deep Strike є пріоритетною для оборони

У 2024 році 60% бюджетних коштів, які виділяли на виробництво БпЛА, виділили на закупівлю дронів Deep Strike. Ці літальні апарати є ключовими для ведення оборони нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова в етері національного маратону.

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Чому дрони Deep Strike є важливими для України

Дмитро Кліменков наголосив, що міністерство оборони активно інвестує в розробку та закупівлю новітніх ударних дронів, особливо Deep Strike. Це далекобійні дрони, які б'ють вглиб території Росії.

Заступник глави Міноборони наголосив, що у 2025 році для українського війська буде поставлено понад 30 тисяч таких літальних апаратів.

"Діп страйками" називаємо клас ударних дронів, які здатні працювати на дуже великій відстані – це сотні кілометрів. Такі дрони зберігають життя наших військових і дозволяють оперативно реагувати на зміни на фронті,

– сказав Кліменков.

Він підкреслив, що саме тому Україна активно інвестує в дрони Deep Strike. Це також суттєво розвиває українську промисловість.

Кліменков також повідомив, що у 2024 році Міністерство оборони профінансувало на закупівлю озброєння на понад 340 мільярдів гривень, причому 50% цієї суми було спрямовано на закупівлю зброї українського виробництва.

Він підкреслив, що міністерство прагне збільшити частку вітчизняного озброєння у 2025 році, зазначивши, що потужний внутрішній виробничий потенціал сприятиме залученню міжнародних інвестицій в оборонний сектор.

Заступник глави Міноборони також нагадав, що у 2024 році розпочалася значна співпраця між Україною та урядом Данії, який безпосередньо фінансує закупівлю озброєння в українських виробників для Збройних Сил.

Це партнерство дало початок так званій "данській моделі", в межах якої було отримано 170 мільйонів євро на виробництво передових військових засобів, включно з дронами типу Deep Strike та артилерійськими системами.

У 2025 році, за словами Кліменкова, українські урядовці планують залучити щонайменше 3 мільярди євро міжнародного фінансування, спрямованого на посилення внутрішнього виробництва.