Міноборони офіційно запустило власне виробництво FPV-дронів

Міноборони України запустило виробництво FPV-дронів на державному підприємстві. Нові безпілотники скеровуватимуть до підрозділів Сил оборони.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Міністерство оборони України запустило ліцензоване виробництво FPV-дронів на базі одного з державних підприємств.

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МОУ розширює оборонне виробництво

Це стало можливим у межах пілотного проєкту, який стартував у грудні 2024 року під координацією Головного управління оборонних інновацій МОУ.

У рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензію на виробництво дронів, які будуть передавати підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології державне підприємство зможе самостійно брати участь у тендерах Агентства оборонних закупівель.

Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюги ми отримали чітке розуміння собівартості дронів та конкурентних переваг. Це дозволить підвищити якість продукції за рахунок сталої конкуренції,

– зазначив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Фахівці МОУ вже розробили дорожню карту для створення аналогічних виробництв із залученням інших розробників БПАК. Це дасть змогу суттєво збільшити потужності для виробництва безпілотників.

Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах,

– додав начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.

До слова, дрони стали важливою зброєю у війні Росії проти України. Тому в Кремлі це розуміють й роблять кроки задля посилення своїх можливостей в галузі безпілотних технологій.