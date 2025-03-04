"Виконання завдань без ризику для життів": важливий збір на наземні дрони

Дрони бережуть життя українським захисникам. Зокрема, зменшують ризик для наших бійців під час переміщення, логістики.

Адже російські загарбники також не стоять на місці та вчаться. Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу про збір на наземні дрони.

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"Дрони – це те, що береже життя моїх побратимів. Наземні дрони – це, зокрема, логістика, евакуація, допомога. Ми розуміємо, що зараз кожне переміщення, коли засилля безпілотників – це завжди ризик. З'являються новини, що окупанти також не сидять на місці", – сказав він.

Ворог закриває величезні ділянки доріг сітками, щоб не прилітали безпілотники. Це означає, що чим ближче до лінії бойових дій, тим більше ризиків.

Тому краще, коли будуть ризикувати дрони, ніж наші герої, мої побратими. Цей збір саме для того, щоб зменшити ризик під час логістики,

– наголосив офіцер.

Долучитися до збору на наземні дрони можна за посиланням.

Війна стає складнішою

Володимир Назаренко зазначив, що росіяни продовжують використовувати те озброєння, ті засоби, які у них є, із ще більшими темпами, ніж рік – два роки тому. На жаль, ворог не стоїть на місці та розвивається у сенсі технологій, озброєння.

Війна стає з кожним днем складнішою як і в побутовому, так і в логістичному сенсі, у бойових діях. Ворог адаптується, знаходить певні можливості. Але мої побратими, зокрема, з нашої 4-ї бригади "Рубіж", щодня роблять все можливе, щоб завдавати ударів, знищувати окупантів,

– підкреслив він.

Раніше окупанти завдавали ударів батареями, дивізіонами, з великою кількістю боєприпасів. Зараз ворог ставить пріоритет на точність. На жаль, росіяни також навчаються.