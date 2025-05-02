Дрони долетіли до військової частини космічної розвідки Росії

Невідомі дрони 2 травня долетіли до військової частини космічної розвідки Росії у Ставропольському краї. Вона відома під назвою "Звезда".

Ця частина – одна із головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Об'єкт "Звезда" – це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС Росії (ГРУ), – пояснив Коваленко.