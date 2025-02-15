Україна створила дрон, що може занурюватися під воду: Forbes описали загрозу такої "іграшки"

Схоже, українські розробники створили дрон-квадрокоптер, який без проблем може занурюватися під воду, після чого злітати назад у повітря. Ця "іграшка" може бути значно небезпечнішою, ніж здається на перший погляд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про новий тип безпілотників для ЗСУ

Так, український експерт з радіоелектронної боротьби та безпілотників Сергій "Флеш" Бескрестнов показав відео, на якому дрон-квадрокоптер сідає на воду, тоне, а потім запускає ротори і знову піднімається в повітря.

Як і у випадку з багатьма дронами, ця нова іграшка може бути небезпечнішою, ніж здається на перший погляд. Концепція "літаючих підводних дронів" існує з 1920-х років, але лише зараз технології дозволяють зробити це реальністю.

Принаймні теоретично квадрокоптер може літати в задане місце, пірнати під воду і працювати в режимі підводного човна. Звичайно, вода набагато щільніша за повітря, і швидкість плавання повільна, тому батареї швидко розряджаються,

– вказують у виданні.

Зазначається, що оскільки Україна розробляє підводні безпілотники, то, можливо, вона бачать для них особливу нішу. Наприклад, такі дрони можуть ховатися в озерах, ставках, каналах або багатьох заповнених водою кратерах. Це робить завдання перевірки маршруту на наявність безпілотників із засідки набагато складнішим. Або ж їх можна було таємно висадити в прибережних районах і активувати, коли російські транспортні засоби з’являться на суші або човни наближатимуться до води.