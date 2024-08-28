ГУР здійснило "бавовну" на нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області

Вранці Україна вперше атакувала Кіровську область. Там була уражена нафтобаза "Зеніт".

Як повідомляють джерела 24 Каналу у розвідці, атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва. Це операція ГУР.

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Уразили ціль на відстані у понад 1000 кілометрів

За інформацією місцевих телеграм-каналів, удару було завдано за допомогою щонайменше п’ятьох БпЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах нафтобази.

Зазначимо, що це перший випадок атаки українських дронів по ворожому обʼєкту в Кіровській області. Віддаленість цілі від кордону України – понад 1200 кілометрів.

ФДКУ "Зеніт" є об’єктом ворожого ВПК та забезпечує пальним окупаційні війська збройних сил Росії.

Нагадаємо, що цього ж дня уночі ГУР та ССО вдарили по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області.