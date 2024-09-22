У мережі пишуть про російські "отруйні безпілотники": в одній з областей відповіли, чи правда це

У мережі почали з'являтися повідомлення, що росіяни почали запускати безпілотники з хімічною речовиною, яка викликає серйозні опіки. У Дніпропетровській області відреагували на такі чутки.

Зокрема, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав українців не панікувати. Він також пояснив, чи правда, що окупанти почали запускати "отруйні дрони".

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Дрони з хімічною речовиною викликають жахливі опіки

У мережі почала ширитися інформація, що росіяни почали обробляти свої дрони хімічною речовиною, яка викликає жахливі опіки. Зокрема, про це повідомляли в оперативно-тактичному угрупованні "Харків". Військові попередили, що після контакту з трофейною "пташкою" на руках залишилися опіки, тому закликали не торкатися невідомих предметів без захисту.

Сергій Лисак наразі закликав українців не панікувати. Голова Дніпропетровської ОВА наголосив, що у регіоні не фіксували подібних випадків.

Прошу – без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я,

– повідомив Лисак.

Однак він нагадав, що у будь-якому разі варто пам'ятати про правила безпеки. Лисак закликав не чіпати підозрілі предмети, а побачивши їх – потрібно негайно звернутися до екстренних служб, зателефонувавши 101 чи 102.

Варто наголосити, що росіяни постійно використовують на фронті хімічну зброю. Чи не щодня окупанти скидають з дронів гранати типу К-51 з газом сльозогінної дії. Цей тип озброєння належить до хімічного й заборонений до використання Конвенцією про хімічну зброю й Женевським протоколом ще від 1925 року, однак російські загарбники продовжують їх використовувати.