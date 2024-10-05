Програли у першому бою FVP-дронам: у Росії хизуються новою партією бойових роботів "Кур'єр"

У Росії показали нову партію бойових роботів "Кур’єр". Вони брали участь у першому боєзіткненні наземних і повітряних безпілотників.

Нещодавно низка російських пропагандистських ЗМІ повідомили, що окупаційна армія отримала нову партію наземних роботизованих платформ під назвою "Кур’єр".

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Отримали на горіхи від ЗСУ

Певна річ, що росіяни заявляють, що їхнім "кур'єрам" немає аналогів, і що ледве не цілими групами ці дрони ходять у штурми.

Саме ці "кур'єри" взяли у першому зафіксованому боєзіткненні повітряних та наземних безпілотних платформ. Тоді бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" рознесли ці "бойові роботи" з гранатометами АГС-17 за допомогою FPV-дронів.

Що таке роботи "Кур'єр"

Наземні безпілотники "Кур'єр" являють собою роботизовані платформи. Вони можуть заміновувати території, експлуатуватися зі встановленими засобами РЕБ та нести низку різного озброєння, зокрема грантомети АГС-17, вогнемет, РПГ, протитанковий ракетний комплекс.

Маса дрона становить до 250 кілограмів, швидкість – до 35 кілометрів за годину, час роботи – від 12 аж до 72 годин, дальність управління – від 3 до 10 кілометрів.

"Кур’єр" – це ініціативна розробка, яку у війська активно просували так звані російські "воєнкори". Наразі невідомо, чи виготовляють ці системи у межах державного замовлення.

До слова, під час удару по аеродрому "Борисоглєбськ" могла бути знищена рідкісна зброя.