Дрони летіли на Москву, росіяни заявляють про збиття: в області закрили аеропорти

Нічна атака безпілотників на Росію триває, кілька дронів летіли на Москву. Через це відразу 2 аеропорти в області тимчасово закрили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У Московській області вже відзвітували про "успішне збиття" силами ППО.

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Деталі атаки БпЛА на Москву

Росіяни скаржаться на атаку БпЛА у низці областей, серед них опинилася і Московська, дрони нібито летіли на російську столицю. За даними росЗМІ, які цитують мера Москви Сергія Собяніна, їх буцімто збили сили ППО у міських округах Коломна та Раменське.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях,

– ідеться у повідомленні російського телеграм-каналу.

Згодом мер Москви Сергій Собянін також повідомив, що буцімто російські сили протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати в окрузі Подільськ. Як і зазначали раніше, за його словами, вони летіли у напрямку Москви.

Своєю чергою місцеві у Подольську бідкаються, що чули щонайменше 4 вибухи. За попередніми даними, гучно було і для мешканців Климовська. Пізніше Собянін відзвітував про збиття ще одного БпЛА у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

Водночас у Росавіації заявили, що аеропорти Домодєдово та Жуковський тимчасово закрили на виліт та приліт. Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження в області запровадили орієнтовно о 00:22. Згодом до них доєднався аеропорт Внуково.

До слова, водночас у Рязані місцеві мешканці повідомляють про масовану атаку БпЛА. За їхніми словами, у місті чутна сирена, працює ППО та лунають вибухи. Цю інформацію підтвердив Андрій Коваленко, зазначивши, що у Рязані розташована нафтобаза.