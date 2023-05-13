Дрони летіли з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі про нічну атаку
Російські окупанти у ніч на 13 травня атакували Україну дронами. Ворог випустив понад 20 "Шахедів". Також працювала тактична авіація росіян. На Півдні загарбники застосовували ракетну артилерію.
Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він підкреслив, що було зафіксовано 21 баражуючий боєприпас, що летіли з різних напрямків.
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Вночі Росія атакувала Україну дронами
Юрій Ігнат заявив, що Росія випустила 21 безпілотник. Дрони летіли з різних напрямків. Ворог намагався відвернути увагу українських ППО.
Дрони летіли з Півночі, Півдня. Зазвичай ворог, щоб відвернути увагу наших засобів ППО, уникнути влучань в нашу протиповітряну оборону, вразити більше об'єктів, запускає їх такими маршрутами,
– розповів речник.
Він підкреслив, що у Хмельницькому є влучання у певні об'єкти. Зараз там працює ДСНС, ліквідовує наслідки. Кількість постраждалих уточнюють.
Повітряні сили знищили 4 ворожі дрони "Ланцет"
Також Юрій Ігнат зауважив, що 12 травня підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 ударні БпЛА типу "Ланцет". Тактична авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
"Переважно це Східний напрямок. Там точаться основні бої. Наші льотчики роблять усе можливе усіма наявними вогневими силами та засобами, щоб допомогти нашим наземним військам нищити окупантів", – наголосив він.
Нічна атака на Україну: головне
- Вибухи під час нічної тривоги чули у Миколаєві, Києві, Хмельницькому та Львові.
- У Києві руйнувань та травмованих не зафіксовано. Інформація ще оновлюється і уточнюється. Хоча у ДСНС стверджували, що дрон при падінні пошкодив житловий будинок. Спалахнула пожежа, але постраждалих нема. Всі ворожі дрони, які рухалися на Київ, були успішно знищені нашими захисниками.
- У Хмельницькій області зафіксували приліт по критичному об'єкту, але він розташований за межами населеного пункту. Внаслідок вибухових хвиль пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та приватні житлові будинки. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері. Є інформація про 5 постраждалих від уламків скла.
- Росіяни завдали удару по цивільному об'єкту у Миколаєві. У місцевій п'ятиповерхівці спалахнула пожежа. Повідомлялось, що ворог пошкодив дві багатоповерхівки та хлібзавод. Постраждали троє людей.
- У Львові була загроза атаки дронами. "Прильотів" на території області не зафіксовано, а звуки вибухів – це відлуння роботи ППО.
- Окрім того, у ніч на 13 травня вдалося знищити БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".