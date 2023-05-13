Дрони летіли з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі про нічну атаку

Російські окупанти у ніч на 13 травня атакували Україну дронами. Ворог випустив понад 20 "Шахедів". Також працювала тактична авіація росіян. На Півдні загарбники застосовували ракетну артилерію.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він підкреслив, що було зафіксовано 21 баражуючий боєприпас, що летіли з різних напрямків.

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Вночі Росія атакувала Україну дронами

Юрій Ігнат заявив, що Росія випустила 21 безпілотник. Дрони летіли з різних напрямків. Ворог намагався відвернути увагу українських ППО.

Дрони летіли з Півночі, Півдня. Зазвичай ворог, щоб відвернути увагу наших засобів ППО, уникнути влучань в нашу протиповітряну оборону, вразити більше об'єктів, запускає їх такими маршрутами,

– розповів речник.

Він підкреслив, що у Хмельницькому є влучання у певні об'єкти. Зараз там працює ДСНС, ліквідовує наслідки. Кількість постраждалих уточнюють.

Повітряні сили знищили 4 ворожі дрони "Ланцет"

Також Юрій Ігнат зауважив, що 12 травня підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 ударні БпЛА типу "Ланцет". Тактична авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

"Переважно це Східний напрямок. Там точаться основні бої. Наші льотчики роблять усе можливе усіма наявними вогневими силами та засобами, щоб допомогти нашим наземним військам нищити окупантів", – наголосив він.

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