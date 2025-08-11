Українські морські дрони "Магура" стали страхом для росіян, тому окупанти перебазували свій флот з Чорного моря до Новоросійського порту. Однак спершу з цими безпілотниками бійці ГУР мали певні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів керівник напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР "Борець", зазначивши, що на початку застосування дрони "Магура" могли лише пошкодити кораблі. Однак з часом їх вдалось вдосконалити та збільшити кількість використання.

Якими були проблеми дронів "Магура" на початку застосування?

Керівник напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР пояснив, що дрони "Магура" – це новий клас морських дронів. Їх виробляли не з підручних засобів, а за проєктною документацією. Спершу ГУР використовували ці безпілотники в північно-західній акваторії Чорного моря. Вже у 2023 році – по всій акваторії моря на всій глибині.

Однак через технічні та організаційні питання, які ми розв'язували, та через нестачу дронів за 2023 рік нам не вдалось гарантовано топити російські бойові кораблі. Нам вдавалось їх лише пошкоджувати,

– сказав він.

До ворожих кораблів, які тоді постраждали, відносяться "Сергій Котов" та "Василь Биков". Після цього, за словами керівника напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР, активність суден окупантів біля українського узбережжя зменшилась.

"Борець" додав, що вже після того, як "Магура" успішно топила кораблі Росії, ворог відчув загрозу та перебазував весь свій Чорноморський флот до Новоросійська. Бойових кораблів росіян в Чорному морі, які б могли становити загрозу для України, зараз немає.

Нагадаймо, що ще у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна планує створити перший у світі український флот морських дронів. Уже в липні 2023 року в Туреччині на виставці International Defence Industry Fair презентували український дрон Magura V5. Однією з найбільших російських втрат стало знищення катера "Івановєц" 1 лютого 2024 року – через ураження він перекинувся на корму і затонув.