У результаті на південній околиці міста почалася сильна пожежа. Кадри з наслідками удару опублікували українські OSINT-ресурси Exilenova+ і Supernova+.

Що відомо про удар по Луганську?

Після 23:30 російські моніторингові ресурси заявили про рух безпілотників у бік Луганська. І за деякий час з'явилися відео ударів. На кадрах можна почути звук дронів і вибухи. Також видно сильно пожежу.

Безпілотники масовано атакували Луганськ: дивіться відео

Окупанти заявляють, що атака зачепила кілька районів так званої "ЛНР" і начебто "багато дронів вдалося збити, проте без наслідків не обійшлося".



Сильна заграва після вибуху Луганську / Фото взято з телеграм-каналу Supernovа+

Додамо, що станом на 1 годину ночі 23 липня БпЛА продовжували летіти у бік Луганська.

Сильний вибух пролунав в окупованому Луганську: дивіться відео

Куди могло прилетіти?

За даними як ворожих телеграм-каналів, так і українських, під удар потрапила стоянка з вантажівками. Зауважимо, що Ворог їх використовує для логістики. І поряд із цивільними речами для прикриття може у них перевозити озброєння та засоби, необхідні для ведення війни.

Яскрава заграва після вибуху в Луганську: дивіться відео (Увага! Ненормативна лексика 18+)

Додамо, що напередодні дрони атакували окуповані Крим, а також Бердянськ, Генічеськ, Маріуполь і Донецьк. Після цього у ворога виникли проблеми з електроенергією.

За словами заступника командира 3 армійського корпусу Максима Жоріна, успішні удари по окупованих територіях стали можливими завдяки єдиній системі застосування БпЛА. І з просуванням військ оператори будуть залітати ще глибше.