Україна вперше застосувала дрони-матки з ШІ проти Росії: у Forbes розкрили деталі

Український стартап Strategy Force Solutions заявляє, що їхні дрони-матки здійснили перші автономні бойові місії з використанням ударних FPV-дронів проти російських цілей. Зазначається, що одна операція коштує всього 10 тисяч доларів на відміну від ракетних атак, що можуть коштувати мільйони.

Про це повідомив технічний директор компанії Андрій (прізвище не розголошується). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Україна вперше застосувала проти Росії дрон-матку

Місія вартістю 10 000 доларів замінює те, що раніше вимагало ракетних систем від 3 до 5 мільйонів доларів,

– сказав технічний директор компанії Андрій.

Йдеться про багаторазовий дрон-носій GOGOL-M, який доставляє 2 FPV-дрони до цілі на відстані до 300 кілометрів. Після скидання ударників носій повертається, а FPV-дрони виконують атаки, керуючись штучним інтелектом.

За словами Андрія, концепція зародилася ще в дитинстві, коли він побачив, як жінка перевіряє залізничні колії вручну далеко від населеного пункту. Він подумав, що цю виснажливу роботу повинен виконувати робот.

Роками пізніше Андрій розвинув цю ідею, створивши дрони для автоматизованої інспекції інфраструктури. Розумний дрон літає вздовж ліній електропередач або нафтопроводів і, де він бачить можливу проблему, опускається нижче та робить детальні зображення.

Випробування дрона-матки GOGOL-M

На що здатні українські дрони-матки

Ключовий продукт компанії StratForce – система SmartPilot, яка поєднує LIDAR, камери та ШІ для повної автономності без потреби в GPS чи постійному контролі оператора. SmartPilot дозволяє дрону орієнтуватися в просторі, обминати перешкоди й вражати цілі навіть у складних умовах. Це дещо схоже на безпілотний автомобіль.

LIDAR, фактично лазерний радар, створює 3D-карту навколишнього середовища та працює за будь-яких умов освітлення та погоди.

Smart Pilot використовує підхід мультисенсорного об'єднання, поєднуючи дані для сприйняття навколишнього середовища та розпізнавання цілей,

– каже Андрій.

Ця картина світу дозволяє ШІ приймати рішення, прокладати траєкторію польоту та виконувати місію так само, як людина-пілот.

Материнський дрон GOGOL-M летить до цільової зони, де випускає два менші FPV-дрони, після чого повертається назад. Випущені дрони шукають заздалегідь визначені цілі та здійснюють атаки.

Система також підтримує місії із засідки, посадку та очікування цілей, а також автономний пошук у режимі реального часу. Наприклад, дрон може приземлитися на авіабазу та чекати прильоту літаків або їх вихід з укріплених укриттів. Вони можуть чекати конвой на його шляху, атакувавши, коли він з'явиться.

Андрій каже, що наразі StratFprce може виготовляти 50 материнських дронів на місяць та 400 ударних FPV-дронів. Поки що відгуки військових про систему були позитивні.

За цим цікаво спостерігати з координаційного центру. Я просто хотів би збільшити боєголовку та збільшити дальність до 500 кілометрів,

– сказав один з військових.

У компанії запевняють, що розмір дрона не проблема. Їх можна реалізувати будь-якого розміру, система буде працювати так само ефективно. Можна навіть говорити про човни чи танки-матки, адже вирішальним є саме доставка дронів до цілі удару, що вже працює.

Ефективність першої версії системи ще доведеться дослідити, але у найближчі місяці вона може створити Росії великі проблеми.